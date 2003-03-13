Компьютер для видеомонтажа Большинство людей используют персональный компьютер для просмотра фильмов, поиска информации в интернете, для несложной (с точки зрения задействованных ресурсов компьютера) офисной работы. В этом случае можно ограничиться стандартными комплектующими старого поколения, которые стоят на рынке совсем недорого. Если Вы хорошо ориентируетесь в теме запчастей, то без труда найдете качественные б/у комплектующие и соберет вполне приличную машину. Но если нужно собрать компьютер для видеомонтажа или современных игр, то задача усложняется в несколько раз. Поговорим о том, на какие параметры нужно обратить внимание, и на какую сумму придется рассчитывать. Выбираем комплектующие для видеомонтажа Если Вы решили приобрести мощный и производительный компьютер, то можно пойти по одну из двух путей: приобрести готовый системный блок в сборе, искать части самостоятельно. Второй способ будет не только эффективнее, но и обойдется дешевле. Из отрицательных сторон при таком подходе отметим вероятность ошибок. Нужно хорошо разбираться во всех параметрах и наименованиях, анализировать совместимость разных поколений и производителей. Поговорим о важных составляющих и технических моментах, на которые нужно обращать внимание в первую очередь: CPU. Процессор – сердце Вашего процессора. Именно от него будет зависеть мощность, производительность и скорость работы машины. Если установить CPU недостаточной мощности, то даже самые передовые и уникальные остальные элементы не смогут выдавать 100% своего потенциала. Современные программы для работы с графикой и видеомонтажом (в качестве примера можно привести Adobe Premiere, Sone Vegas, Final Cut Pro) задействуют все ядра процессора. Если мы говорим о серьезной сборке, которая даст возможность пользователю работать в максимальном разрешении, не сталкиваясь с торможением и зависанием, то нужно приобретать CPU с менее чем 6 ядрами. Мощный процессор вовсе не означает, что нужно тратить тысячи долларов на его покупку. В качестве хорошего варианта можно рассмотреть Intel i5-8400, Intel i5-8600K, Ryzen 5 1600. Он прекрасно подойдет для работы с разрешением в 1080p и отлично «потянет» 4К.

Видеокарта. На первый взгляд может показаться, что видеокарта играет определяющую роль при сборе компьютера для видеомонтажа. Но это не совсем так. В большинстве программ они не так важны, но они дают хорошее аппаратное ускорение. Экономить на видеокарте можно, но в разумных пределах. Хорошими и не очень дорогими вариантами видеокарты станут GTX 1050 или GTX 1050 Ti. Это совсем бюджетные модели, которые при мощном процессоре будут давать вполне приличные результаты. Если Вы планируете работать с разрешением 4К и выше, то лучше обратить внимание на GTX 1060 6GB. И еще один совет. Не забывайте, что видеокарты играют определяющую роль при запуске компьютерных игр, поэтому если Вы планируете уделять время развлечению после тяжелого рабочего дня, то стоит выбирать максимально производительную видеокарту.

Жесткий диск. Прежде чем выбирать модель и объем памяти, стоит определиться с типом. У Вас есть два варианта: накопитель SSD или жесткий диск – HDD. Первые обладают высокой скоростью и отличной производительностью, но стоимость SSD в несколько раз выше. Для видеомонтажа покупать дорогую SSD плату не всегда целесообразно, но если работа связана со сложными программами и высоким качеством видео, то лучше приобретать SSD небольшого размера. Для очень крупных проектов, где требуется хранение больших объемов информации, нужно покупать внешний RAID накопитель. В него встраивается несколько жестких дисков.

Материнская плата. С одной стороны материнская плата является центральной частью всей сборки. Именно в нее устанавливаются все приобретенные компоненты, именно благодаря ей они взаимодействую друг с другом. С другой стороны, ее технические параметры никак не влияют на скорость работы и производительность. При выборе материнской платы главное убедиться в совместимости ее сокетов с процессорами, видеокартой, планками оперативной памяти. Еще один важный момент – порты USB. Здесь стоит убедиться, что материнская плата поддерживает версию 3.0, в противно случае придется запастись терпением при переносе информации. Количество портов не так принципиально, большинство современных моделей предлагает достаточно количество USB-портов. А вот уделить внимание свободным слотам под жесткие диски стоит. Видеомонтаж требует не только производительности, но и места для хранения информации. Объемы будут быстро увеличиваться, стирать файлы всегда не хочется.

Блок питания. Некачественный элемент приведет к серьезным проблемам, поэтому нужно уделить особое внимание выбору этой детали. Блок питания должен работать бесшумно и отличаться энергоэффективностью. Определить надежность блока при покупке крайне сложно, поэтому мы рекомендуем обращаться к рейтингу и отзывам. Блок питания должен выдерживать скачки напряжения и выключать всю систему при резком увеличении нагрузки. В противном случае это приведет к поломке всех дорогостоящих элементов компьютера.

Самостоятельно собрать компьютер непросто, зато полученная машину будет соответствовать Вашим требованиям. После сборки внимание нужно уделить операционной системе, ее нужно приобретать отдельно. Ниже мы поговорим о сборках системных блоках, которые будут справляться с разным уровнем задач. Стоимость для каждого блока приведена ориентировочная. Стоимость сборки компьютера для видеомонтажа Прежде чем приобретать готовый системный блок или заниматься самостоятельной сборкой, нужно тщательно продумать цели и задачи, которые ставятся перед будущей машиной. Если Вы только начинаете знакомство с графикой и не уверены в собственных силах и энтузиазме, то достаточно любительского ПК. Начинать работу с решения самых сложных задач Вы не будете, поэтому переплачивать не стоит. Если же Вы давно занимаетесь графикой и нынешний компьютер или ноутбук ограничивает Ваши возможности, то нужно оценить существующую модель. Важно понять, какие именно параметры не отвечают требованиям. Возможно, удастся ограничиться лишь частичной заменой комплектующих. Если причина кроется в устаревших платах, то придется собирать новую модель или приобретать уже готовый системный блок. Поговорим о каждом варианте более подробно: Бюджетный компьютер для видеомонтажа. Речь идет о сумме в 700 у.е. Еще раз обращаем Ваше внимание, что стоимость указана ориентировочно, в Ваших регионах цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Технических возможностей достаточно для работы в 1080p. В чем же тогда подвох и зачем переплачивать? Все просто: о комфортной работе, быстрой реакции системы и решении сложных задач придется забыть. В качестве CPU предлагаем использовать Intel i5-8400 или Intel i5-8600K. Обе версии идут со штатным кулером. Он неплохо выполняет свои функции, но, если процессор будет работать на максимум, то стоит приобрести более мощную систему охлаждения. В качестве видеокарты можно установить GTX 1050. Недорогая модель не доставит проблем при обработке видео, но в современные игрушки поиграть не получится. Материнская плата MSI Z370-A Pro подходит для перечисленных выше моделей процессора и видеокарты, а больше от нее ничего и не требуется. Пришло время поговорить об оперативной памяти, здесь экономить не станем: 8GB DDR4 должно быть достаточно для комфортной (с большой долей условности) работы. Не будем экономить и на хранилище информации, используем сочетание SSD и HDD. Первый будет использоваться только для операционной системы и программ, поэтому достаточно 250 GB. Жесткий диск нужно брать объемный, т.к. видео занимает много пространства. HDD в 2 ТВ будет достаточно. Windows 10 станет отличной операционной системой для такого ПК.

Для продвинутых пользователей. В сравнении с бюджетной моделью придется раскошелиться на лишние 500 у.е. Суммарная цена будет 1200 у.е., но и технические возможности будут шире. Процессор Intel i7-8700 намного мощнее предыдущего аналога, на видеокарте мы также не экономим. GPU GTX 1050 Ti хоть и относится к категории бюджетных, но позволит играть в современные игры, хоть и не на максимальном разрешении. Материнскую плату не меняем, MSI Z370-A Pro поддерживает новые элементы. Давать советы по поводу хранилища в этом случае мы не станем, т.к. все зависит от объемов работы. Для экономии можно оставить SSD и HDD из предыдущего варианта, такая комбинация очень эффективна. Если деньги позволяют, то можно увеличить объем памяти SSD в два раза и приобрести SSD 500 GB Crucial MX500. Монтировать 4К будет приятнее, но говорить о полном комфорте все же преждевременно.

Профессиональная станция за 2000 у.е. Такую машину смогут себе позволить не все, да и нужна такая станция не всем. Работать с 4К на такой машине будет одно удовольствие, она без труда будет справляться с самыми трудными проектами. Процессора на этот раз мы берем восьмиядерный, что уже говорит о потенциале будущего монстра.

Шестнадцатипоточный CPU AMD R7 2700X выдает отличную производительность. При таком мощном процессоре экономить на покупке видеокарты мы не станем, возьмем GPU GTX 1060 6 GB. На ней можно и поработать в свое удовольствие и отдохнуть не менее продуктивно. Материнскую плату придется менять, модель MSI Z370-A Pro уже не будет отвечать требованиям CPU и GPU. Значительная сумма уйдет на покупку RAM, нам потребуется около 32 GB оперативной памяти. Жесткий диск мы берем на 4-8 TB, а SSD можно оставить на 500GB. Модель Samsung 970 EVO M.2 SSD отлично подойдет. Столько мощная станция требует хорошего охлаждения, поэтому выбор кулера – принципиальный момент. Enthoo Luxe хороший выбор. Приведенные сборки системного блока являются оптимальными по соотношению цена/качество – это наше мнение. Вам совершенно необязательно строго соблюдать название брендов и модели. Компьютер может и более мощным, но необходимость в такой машине испытывает узкий круг специалистов. Чтобы выйти на новый уровень придется потратить не менее 5000 у.е. < Назад

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